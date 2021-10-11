«بريميوم» تتفاوض مع «فودافون مصر» لطرح منتج تمويلى لعملاء «كاش»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «بريميوم كارد إنترناشيونال لخدمات الائتمان» تتفاوض حاليا مع شركة «فودافون مصر» بهدف فتح خطوط ائتمان لعملاء «فودافون كاش» بقيم تصل إلى 2000 جنيه للعميل كحد أدنى.

وأضافت المصادر أن هذا المنتج هو منتج تمويلى جديد من جانب «بريميوم» أشبه بمنتجات التمويل متناهى الصغر، ضمن خططها التوسعية فى المنتجات والخدمات التى تطرحها فى السوق المحلية .

على جانب آخر، كشفت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن هناك مفاوضات حالية من جانب «بريميوم» مع شركة «فوادفون مصر» حتى تتولى مهام الاستعلام الائتمانى عن عملاء بريميوم.

وقالت إن الهدف من تلك المساعى سواء على صعيد إطلاق المنتج التمويلى أو تولى خدمات الاستعلام، هو محاولة استغلال القاعدة الكبيرة من العملاء المتاحة لدى «فوافون مصر».

مصادر: الأمر مرهون بالحصول على موافقة الجهات المختصة وعلى رأسها «الرقابة المالية»

وأكدت المصادر أنه فى الحالتين على صعيد المنتج التمويلى والاستعلام فإن الأمر متوقف على موافقة الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية.

تأسست «بريميوم كارد» عام 2000 وبدأت نشاطها الفعلى خلال عام 2002 و اخترقت مؤخرًا مجال التمويل الاستهلاكى من خلال شراكة عقدتها مع شركة «ثروة كابيتال»، بعد إقرار قانون التمويل الاستهلاكى فى 2020 شهد القطاع حركة متسارعة، وأطلق عدد من بنوك الاستثمار شركات تابعة لها، منها «بل كاش» التابعة لبنك استثمار بلتون، و«برايم فينتك» ذراع الخدمات المالية لبنك استثمار «برايم»، والتى تضم تحت لوائها شركة للتمويل الاستهلاكى، كما أطلقت شركة «سى آى كابيتال» «سهولة» للتمويل الاستهلاكى.