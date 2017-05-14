بريمير توقع اتفاق CITIC مع الصينية للتعاون فى مشروعات تصل إلى 2 مليار دولار

في عام 2015 أصبحت بريمير القابضة تتضمن بريمير للأوراق المالية ، وبريمير للاستثمار، وبريمير للاستشارات المالية ، وبريمير للتأجيرالتمويلي ، بالاضافة الى الاستثمارات المباشرة مثل بريمير للاستثمار الزراعي والعقاري وشركة ماتيس للألماس و الذهب وتنوي المجموعة خلال الفترة القادمة التوسع في إدارة الصناديق الاستثمارية والاستثمار في الملكيات الخاصة فى منطقة الشرق الاوسط و الخليج.
في عام 2015 أصبحت بريمير القابضة تتضمن بريمير للأوراق المالية ، وبريمير للاستثمار، وبريمير للاستشارات المالية ، وبريمير للتأجيرالتمويلي ، بالاضافة الى الاستثمارات المباشرة مثل بريمير للاستثمار الزراعي والعقاري وشركة ماتيس للألماس و الذهب وتنوي المجموعة خلال الفترة القادمة التوسع في إدارة الصناديق الاستثمارية والاستثمار في الملكيات الخاصة فى منطقة الشرق الاوسط و الخليج.