بريمير توقع اتفاق CITIC مع الصينية للتعاون فى مشروعات تصل إلى 2 مليار دولار

– أحمد عبد الغنى: تنفيذ خط بطاقة يومية 5500 طن أسمنت رمادى فى كردستان العراق بتكلفة استثمارية تفوق 380 مليون دولار باكورة الأعمال

المال- خاص: عقد البنك الاستثمارى لمجموعة بريمير القابضة للاستثمارات المالية المصرية اتفاق تعاون مشترك مع شركة CITIC الصينية وهى من كبريات الشركات فى مجال تصنيع وتوريد وتركيب وتمويل خطوط الاسمنت والحديد والمناجم والاسمدة وإعادة تدوير المخلفات باستخدام تكنولوجيا متطورة خلال زيارة عقدها وفد بريمير للصين.

وقام بزيارة الصين لعقد الاتفاق خبراء فنيين فى صناعة الاسمنت من الاستشاريين لمجموعة بريمير القابضة للاستثمارات المالية و تم تفقد كافة المنشاءت الصناعية الضخمة لمجموعة CITIC .

وصرح أحمد عبد المغنى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بريمير للاستشارات المالية وعضو مجلس ادارة شركة بريمير للاستثمارات بأن باكورة الاتفاق تنفيذ خط 5500 طن اسمنت رمادى يوميا فى كردستان العراق فى مدينة السليمانية بتكلفة استثمارية تفوق 380 مليون دولار و ايضا الخط الثانى بتكلفة اجمالية 600 مليون دولار للخطين. يذكر بأن الانتاج فى كردستان 25 مليون طن سنويا والطلب يفوق 40 مليون طن لإعادة الإعمار.

كما بحث عبد المغنى مع السيد وانج تشونمين – الرئيس التنفيذى لمجموعة CITIC التعاون فى عدة مشروعات فى مجالات الاسمنت و الحديد و المناجم خاصة الذهب و الاسمدة و اعادة تدوير المخلفات فى جمهورية مصر العربية وأيضا دولة الامارات العربية المتحدة و دولة الكويت و المملكة العربية السعودية وغانا و اسبانيا تقدر ب 2 مليار دولار.

الجدير بالذكر ان الشركة الصينية اسسها رونغ يي رن رجل الدولة و العمال البارز فى السبعينيات بناء على تعليمات من “مجلس الدولة” للشعب جمهورية الصين. وكان راس المال RMB600 مليون. في الثمانينيات والتسعينيات كان سيتيك نافذة رئيسية في الصين للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، ورائدة في الاستثمار الصيني في الخارج. كانت الشريك الصيني المفضل للعديد من الشركات الأجنبية، وتعد سيتيك المحدودة حاليا هي أكبر الشركات العملاقة في الصين. تمتد الانشطة لتشمل شركات الخدمات المالية، والموارد والطاقة، والتصنيع والهندسة والمقاولات، العقارات والبنية التحتية. في عام 2014 تم تسجيل سيتيك فى Furtune 500 الشركة رقم 160.” وقدر فى نهاية عام 2013 قدر رأس المال لسيتيك المحدودة RMB225 مليار و اكثر من 200,0000 العاملين في الشركات التي هم قادة في مجالاتهم. في ديسمبر 2011.