«بريمو» تستثمر 5 ملايين دولار للتوسع فى السعودية

تعتزم شركة بريمو لطلب خدمات الصيانة عبر الإنترنت ضخ استثمارات بقيمة 5 ملايين دولار، للتوسع فى السوق السعودية بداية العام المقبل، وذلك بالشراكة مع أحد الكيانات بالمملكة.

قال محمود مصطفى، مؤسس ومدير عام الشركة، إن بريمو عبارة عن تطبيق ذكى على هواتف الآندرويد والآيفون لربط أصحاب الحرف (الصنايعية) أو مقدمى الخدمات بالعملاء الذين يبحثون عن خدمات أعمال التشطيب والصيانة مثل السباكة والكهرباء والحدادة، موضحًا أن الأبلكيشن يتيح للعميل إمكانية تحديد الموعد المناسب له لتنفيذ الخدمة.

وأوضح مصطفى لـ«المال» أن التطبيق يغطى مدن القاهرة والجيزة والساحل الشمالى، وتعتزم «بريمو» توسيع نطاق عملها خلال المرحلة المقبلة، لتشمل أيضًا مدن الدلتا والصعيد، لافتًا إلى أن الشركة تحصل على نسبة عمولة ثابتة تقدر بـ%10 من قيمة الأعمال، بغض النظر عن تكلفة الخدمات التى قدمها الصنايعى.

محمود مصطفى: حظر العمال المخالفين لتدابير «كورونا» لمدة أسبوعين

وأكد أن جائحة كورونا أثرت بشكل ملحوظ على نشاط التطبيق من خلال تراجع حجم الطلب، مبينًا أن الشركة اتخذت مجموعة من التدابير الاحترازية لحماية كل من العملاء ومقدمى الخدمة من مخاطر الإصابة بالفيروس، على رأسها توفير أحذية طبية ومواد مطهرة للعمال، كما قررت أيضًا فرض حظر لمدة أسبوعين على العامل الذى يخالف الإجراءات الوقائية.

وقال «مصطفى» إن التطبيق يحتوى على ملف «بروفايل» لكل عامل، يتضمن صورته الشخصية وسوابق أعماله، ومستوى التقييم الحاصل عليه، علاوة على إمكانية توفير خيار الإشراف الهندسى من قبل متخصصين فى مجال التشطبيات والصيانة بعد انتهاء العامل من أداء المهمة الموكلة إليه.

وأضاف أن كل المعاملات المالية عبر التطبيق تتم عبر منصة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية.

يذكر أن المنصة بدأت نشاطها عام 2018، وسعت مؤخرًا لإضافة خدمات أخرى جديدة كصيانة حمامات السباحة، ويصل إجمالى عدد مستخدمى التطبيق إلى 400 ألف مستخدم حتى الآن.