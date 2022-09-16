«بريمور» تعلن عن إعادة هيكلة الشركة لتخفيض التكاليف وزيادة الربحية بمصر

أعلنت «بريمور Brimore» منصة التجارة الإلكترونية الاجتماعية في مصر، والتي تأسست في عام 2017 عن إعادة هيكلة الشركة بما يتماشى مع الأحداث العالمية، مع التأكيد على خطتها الاستراتيجية في السوق المحلية لتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والسيدات في مصر وتوفير المنتج المحلي بأسعار اقتصادية.

وأكدت الشركة في بيان لها أن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية الأخيرة والتي القت بظلالها على منطقة الشرق الأوسط لم تمنعها من مواجهة هذه التحديات.

وأضافت: أدت الحرب إلى ظهور تحديات كبيرة أمام العديد من الشركات في مختلف القطاعات والأسواق؛ ولذلك قررت شركة بريمور انتهاج مسار حاسم للقيام بعملية إعادة بناء تشغيلي لتحقيق مستهدفات الشركة وأهمها الربحية. حيث تعمل الشركة على تنمية منتجاتها المحلية بأسعار تنافسية بما يتناسب واحتياجات العملاء في مصر.

وكانت بريمور التي تأسست قبل خمس سنوات قد ابتكرت نموذج عمل يستخدم التكنولوجيا لتسويق المنتج المحلي بأسعار اقتصادية ومع الجهود الحثيثة لجميع الأطراف الفعَّالة والداعمة لشركة بريمور، بدأت عملية إعادة البناء بكفاءة وفاعلية وبما يتناسب مع حجم عمليات الشركة في السوق المصرية .

وتابعت الشركة في بيان صحفي لها أن جميع شركاء النجاح في شركة بريمور، من مستثمرين وموردين وعملاء وعاملين ومؤسسين، يعملون على قلب رجُل واحد بمنتهى التفاني والجهد لاستكمال قصة نجاح شركة بريمور التي تعد جزء أصيل من النسيج الحديث للاقتصاد المصري.