بريليانس توقف حجوزات الشكل الجديد من V5 لنفاد المعروض

· 80 % تراجعًا بمبيعات العلامة الصينية خلال 8 أشهرأحمد شوقىأوقفت شركة بريليانس البافارية الحجز على الشكل الجديد من طراز V5 بعد نفاد الدفعة الأولى من السيارة؛ انتظارًا لوصول دفعة جديدة بحلول الربع الأول من 2018.وأوضح مصدر بالشركة أنه يتم حاليًا تسويق موديل 2017 من بريليانس V5 بأسعار تقل

· 80 % تراجعًا بمبيعات العلامة الصينية خلال 8 أشهر

أحمد شوقى

أوقفت شركة بريليانس البافارية الحجز على الشكل الجديد من طراز V5 بعد نفاد الدفعة الأولى من السيارة؛ انتظارًا لوصول دفعة جديدة بحلول الربع الأول من 2018.

وأوضح مصدر بالشركة أنه يتم حاليًا تسويق موديل 2017 من بريليانس V5 بأسعار تقل بنحو 20 ألف جنيه عن الشكل الجديد من السيارة والذي بلغت أسعاره 340 ألف جنيه، ليباع موديل 2017 بـ 320 ألفا.

وأوضح أن مبيعات الشكل الجديد من بريليانس V5 شهدت رواجًا خلال الفترة الماضية مما أدى لنفاد الدفعة الأولى سريعًا، مضيفًا أنه تمت مراسلة الشركة الأم للتعاقد على دفعة جديدة من السيارة لتلبية الطلب المحلى عليها متوقعًا وصولها خلال يناير المقبل.

وتوقع فتح باب الحجز على الشكل الجديد من السيارة مرة أخرى خلال ديسمبر 2017؛ قبل نحو أسبوعين من وصول الدفعة الثانية؛ مضيفًا أن الأسعار ربما تشهد زيادة خلال الفترة المقبلة كما أن أسعار الحجز ربما تتغير مع أى زيادات جديدة سواء كان الدفع فوريًا أو بنظام التقسيط.

وأضاف أن الشركة تتفق مع العملاء عند التعاقد على مبدأ الأسعار المتغيرة حتى لا تتعرض لخسائر فى ظل الحالة الراهنة للسوق والتى قد تشهد أى تطورات مفاجئة تحمل الشركة أعباءً جديدة.

واستطرد أنه يتوافر لدى الشركة حاليًا 3 فئات من بريليانس V3 الأولى بسعر 259.9 ألف جنيه والثانية بـ 269.9 ألف جنيه والثالثة بسعر 286.9 ألف، موضحًا أنها متواجدة بمعارض الشركة ويتم التسليم في غضون 48 ساعة.

وسجلت بريليانس V3 أولى مبيعاتها في السوق المحلية خلال أغسطس 2017 بواقع 24 سيارة وبريليانس V5 خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى 24 سيارة أيضًا موزعة بواقع 4 وحدات في أغسطس و10 في كل من يناير ومارس الماضيين، كما باعت سيارة واحدة من كل من بريليانس S30 و H530؛ لتصل المبيعات الإجمالية للعلامة الصينية في قطاع الملاكي إلى 50 فقط خلال 8 أشهر مقابل 249 خلال الفترة ذاتها من 2016 بتراجع 199 سيارة بنسبة انخفاض 80%.