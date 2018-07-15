«بريليانس البافارية» تطرح v6 وv7 فى أوتوماك – فورميلا

أحمد عوضكشف خالد سعد، مدير عام شركة «بريليانس« البافارية، عن أن شركته تعتزم طرح طرازى «v6» و«v7» فى معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك - فورميلا»، المقرر انطلاقه أغسطس المقبل.وأوضح - فى تصريح لـ «المال» - أن أداء مبيعات العلامة الصين

أحمد عوض

كشف خالد سعد، مدير عام شركة «بريليانس« البافارية، عن أن شركته تعتزم طرح طرازى «v6» و«v7» فى معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، المقرر انطلاقه أغسطس المقبل.

وأوضح – فى تصريح لـ «المال» – أن أداء مبيعات العلامة الصينية شهدت تحسنًا خلال النصف اﻷول من 2018؛ اﻷمر الذى دفع شركته إلى التعاقد على شحنة استيرادية بإجمالى 200 وحدة، مبينًا أن سوق السيارات تعرضت لأزمات متتالية ممثلة فى زيادة اﻷسعار التى تسببت فى انخفاض الطلب وتراجع المبيعات.

وتوقع أن تشهد المبيعات الإجمالية للسيارات بمختلف أنواعها «ملاكى – أتوبيسات – شاحنات« ارتفاعا بين 10 و%15 لتصل إلى 120 ألف وحدة بنهاية العام.

يذكر أن «بريليانس« البافارية تمكنت من بيع 216 سيارة خلال اﻷشهر الخمسة اﻷولى من العام الحالى، حسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك«.

وتنتمى بريليانس « V6» لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات «suv» مزودة بمحرك سعة 1500 سى سى، ليعطى قوة 150 حصانا، وبعزم أقصى للدوران 220 نيوتن متر.

وتنتمى السيارة «V7» لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «suv»، المدعومة بمحرك سعة 1.6 لتر، بقوة 207 أحصنة.