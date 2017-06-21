بريليانس البافارية تطرح v3 و v5 face lift مطلع يوليو

2500 مركبة مستهدفات العلامة الصينية.. و 100 ألف وحدة مرتقبة بنهاية العام أحمد عوضتعتزم شركة بريليانس البافارية - وكيل العلامة الصينية فى مصر، طرح طرازى بريليانس"v5 وface lift “v3 مطلع يوليو المقبل. وأكد خالد سعد مدير عام بريليانس أن مستهدفات المجموعة ت

2500 مركبة مستهدفات العلامة الصينية.. و 100 ألف وحدة مرتقبة بنهاية العام

أحمد عوض

تعتزم شركة بريليانس البافارية – وكيل العلامة الصينية فى مصر، طرح طرازى بريليانس”v5 وface lift “v3 مطلع يوليو المقبل.

وأكد خالد سعد مدير عام بريليانس أن مستهدفات المجموعة تسير فى اتجاه تحقيق نحو 2500 وحدة بنهاية العام الحالى، موضحا ً ان طرح الطرازات الجديدة “v5 و v3” سيلعب الدور الرئيسى فى تحقيق تلك المبيعات والحصة السوقية فى الوقت الذى تشهد فيه سوق السيارات تراجعًا بنسبة 50% خلال النصف الأول من 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وتوقع أن تسجل المبيعات الإجمالية لسوق السيارات هذا العام، نحو 100 ألف سيارة، بالتزامن مع تراجع حجم الطلب على الشراء من قبل المستهلكين فى ظل ارتفاع اﻷسعار، بالإضافة إلى أن قرار “البنك المركزي” – الخاص بتحديد نسب القروض بنسبةـ35% من إجمالى دخول اﻷفراد؛ تسبب فى تقليص عمليات بيع السيارات، مشيرًا إلى أن النسبة اﻷكبر من عمليات البيع بنسبة 70%؛ تتم عبر القطاع المصرفى وشركات التمويل.

وأشار إلى أنه تم تأجيل الخطط التوسعية لبريليانس البافارية، من تدشين مراكز خدمات مابعد البيع والصيانة بمختلف اﻷقاليم خلال الوقت الحالي، بالتزامن مع تفاقم تحديدات سوق السيارات من تراجع بحجم المبيعات وزيادة الخسائر.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، فقد تراجعت مبيعات سوق السيارات بنسبة 45.7%، خلال فترة الأشهر اﻷربعة اﻷولى من العام الحالى، لتسجل بيع 36,1 ألف سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،التى بلغت 66,4 ألف وحدة.

يشار إلى أن السيارة بريليانس v5، مزودة بمحرك رباعى مكون من اربع اسطوانات بسعة 1600 سى سي، ليولد قوة 118 حصانًا، بعزم دوران 151 نيوتن / متر، وتدعم “V5” بناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.

فى المقابل، تأتى السيارة بريليانس v3 ، بمحرك مكون من أربع اسطوانات سعة 1500 سى سى، بقوة 112 حصاناً بعزم دوران 145 نيوتن/ متر، وتدعم بناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.