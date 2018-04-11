بريليانس البافارية تدرس طرح طرازات كهربائية

أحمد شوقيقال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات، إن شركته تدرس حاليًّا إمكانية طرح سيارات كهربائية خلال الفترة المقبلة؛ تماشيًا مع اهتمام الدولة بهذه السيارات.وأوضح أن الشركة الأم لديها منتجات عدة سيتم تقييمها للوقوف على أفضل الطرازات المناسبة للسوق المحلية، مش

أحمد شوقي





قال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات، إن شركته تدرس حاليًّا إمكانية طرح سيارات كهربائية خلال الفترة المقبلة؛ تماشيًا مع اهتمام الدولة بهذه السيارات.

وأوضح أن الشركة الأم لديها منتجات عدة سيتم تقييمها للوقوف على أفضل الطرازات المناسبة للسوق المحلية، مشيرًا إلى تقدم الشركات الصينية كثيرًا في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، لكنه أوضح أنه لم يتم التوصل لقرار نهائي لهذا الملف حتى الآن.

يشار إلى أن بريليانس العالمية تقدم العديد من الطرازات الكهربائية ومنها: H220 و H230و V3 و ZHIYI EV180.

يذكر أن مبيعات بريليانس الملاكي- العادية- في مصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغت 100 وحدة من طرازي V3 وV5 بواقع 97 للأول و3 للثاني.