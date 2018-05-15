«بريليانس البافارية» تدرس طرح سيارات كهربائية مستعملة

شريف عيسىقال خالد سعد، مدير عام بريليانس البافارية، إن الشركة تدرس تقديم طرازات كهربائية مستعملة تتبع العلامة الصينية بريليانس، خاصة مع صدور قرار وزارى يسمح بتوافرها للسوق المصرية.كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا فى نهاية مارس من العام الجارى يسمح باسيراد سيارات الركوب المست

شريف عيسى

قال خالد سعد، مدير عام بريليانس البافارية، إن الشركة تدرس تقديم طرازات كهربائية مستعملة تتبع العلامة الصينية بريليانس، خاصة مع صدور قرار وزارى يسمح بتوافرها للسوق المصرية.

كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا فى نهاية مارس من العام الجارى يسمح باسيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى “السيارات الكهربائية” عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

وأشار سعد إلى أن الشركة قد أعلمت الجانب الصينى بالتطورات التى يشهدها السوق المصرية من مساعى بعد الشركات لطرح طرازات كهربائية تماشيا مع توجه الدولة فى دعم السيارات التى تعمل بالكهرباء لخفض معدلات العادم وتلوث الهواء.

وتابع: أن بريليانس البافارية تقوم حاليا على دراسة المواصفات الفنية للسيارات المستعملة التى تتبع العلامة التجارية والتى من المتوقع طرحها رسميا بالسوق المحلية.

وأكد سعد على مشاركة بريليانس بالنسخة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا” والمقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 26 حتى 30 سبتمبر.

وكشف عن مشاركة بريليانس بطرازين جديدين خلال المعرض ينتميان لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض Suv، من تزايد طلب السوق على تلك الفئة من السيارات.

واستبعد إمكانية طرح طرازات تتبع فئة السيدان العائلة مع ارتفاع أسعارها وعدم قدرتها على المنافسة.

وتتولى بريليانس البافارية حاليا توفير طرازين من العلامة الصينية وهما V3، وV5.