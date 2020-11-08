«بريليانس البافارية» تتفاوض مع الشركة الأم للانضمام لمشروع تحويل الميكروباص للغاز الطبيعى

قال المهندس خالد سعد مدير عام شركة بريليانس البافارية والأمين العام لرابطة مصنعى السيارات إن شركته تتفاوض حاليًا مع الشركة الصينية الأم للانضمام لمشروع تحويل الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعى أسوة بالعديد من الشركات الأخرى التى أعلنت انضمامها للمشروع الحكومى مشيرًا إلى أن المفاوضات تتعلق بتفاصيل المشروع والقدرات التى يمكن أن تسهم بها الشركة.

أشار إلى انه من الوارد تقديم طرازات ملاكى تابعة لـ«بريليانس» تعمل بالغاز الطبيعى فى ظل الخطط الحكومية الرامية لزيادة الاعتماد على هذا المصدر لتشغيل السيارات بديلًا عن البنزين والديزل، لافتًا إلى أن الشركة لها خبرة فى ملف الطرازات العاملة بالغاز الطبيعى من خلال طراز X30 ثمانية المقاعد.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية صاغت بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالمشروع المواصفات والشروط اللازمة للتأكد من أهلية الشركات المحلية للانضمام لبرنامج احلال الميكروباص بمركبات الوقود المزدوج (الغاز الطبيعى إلى جانب البنزين أو الديزل)، كما ناقشت الوزارة مع شركتين أبدتا الاستعداد للبدء الفورى فى المشروع التفاصيل المتعلقة بتلبية متطلبات المرحلة الأولى منه.

وشكلت الحكومة المصرية نهاية أغسطس الماضى لجنة عليا برئاسة وزيرى المالية والتجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بملف تحويل الميكروباص للغاز الطبيعي، وذلك للإشراف على خطوات تنفيذ المشروع، وعقدت اللجنة 4 اجتماعات ركزت على المسائل المتصلة بالبنية التحتية واللوجستية، والبعدين المالى والصناعى المرتبطين بالمشروع.

وسيتم تنفيذ مشروع التحويل تدريجيًا بحيث يشمل فى مرحلته الأولى 7 محافظات هى القاهرة والجيزة والاسكندرية وبورسعيد والفيوم والبحر الأحمر والسويس، على أن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية باحاطة اللجنة بتفاصيل فوائض الانتاج من الغاز الطبيعى بهذه المحافظات وأعداد السيارات التى يمكن أن يتم تلبية احتياجاتها من الغاز بهذا الفائض.

«مصنعى السيارات» لم تطلع على التعديلات الأخيرة على الاستراتيجية

فى سياق متصل قال سعد إن رابطة مصنعى السيارات لم تطلع بعد على تفاصيل التشريعات المزمع اصدارها بخصوص النهوض بصناعة السيارات ومكوناتها فى اطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعميق المنتج المحلى موضحًا أن الرابطة لم تطلع أيضًا على التعديلات التى أدخلت على استراتيجية النهوض بصناعة السيارات.

لفت إلى أن آخر اجتماع عقد فى هذا الصدد كان فى مجلس النواب بمشاركة وزير الانتاج الحربى السابق اللواء محمد العصار، حيث تم التأكيد على أن ملف الاستراتيجية أصبح بيد الرئيس السيسى ليقوم باصدارها متضمنة كافة الحوافز اللازمة لتشجيع المنتج المحلي.

خالد سعد: 10 – %15 نموًا فى المبيعات بنهاية 2020

وتوقع سعد أن تحقق سوق السيارات نموًا بنسبة تتراوح بين 10 و %15 بنهاية العام الحالى مقارنة بالمعدلات المسجلة بنهاية 2019. وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» إلى نمو مبيعات السيارات بمختلف أنواعها بنسبة %21.5 لتصل إلى 152.3 ألف وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 125.3 ألف خلال الفترة المقابلة من العام الماضي؛ بعد أن سجلت السيارات المستوردة ارتفاعًا بنسبة %42.7 لتصل إلى 89.8 ألفًا مقابل 62.4 ألف وحدة. وارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليًا بنسبة %0.6 إلى 63.2 ألف مقابل 62.9 ألفًا.

وارتفعت مبيعات سيارات الركوب بنسبة %23 إلى 107.6 ألف وحدة خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، مقارنة بـ 87.2 ألفً مركبة خلال نفس الفترة. وصعدت الأتوبيسات بنسبة %38.9 لتسجل 19.2 ألف وحدة مقابل 13 ألف و842 مركبة، كما ارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة %5 لتصل إلى 25.4 ألف مركبة مقارنة بـ 24.1 ألف وحدة.