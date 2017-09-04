بريكس ترفض الحماية التجارية فى مسودة البيان الختامى

خالد بدر الدين تواصل الدول الأعضاء بمجموعة بريكس رفض الحماية التجارية بقوة في الوقت الذي تلتزم فيه بنظام تجاري متعدد الأطراف ومنفتح وشامل. جاء ذلك فى مسودة البيان الختامي لاجتماع المجموعة التي اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين، مؤكدة الحاجة إلى توخي الحذر في تجنب السياسات الانعزالية ال



خالد بدر الدين

تواصل الدول الأعضاء بمجموعة بريكس رفض الحماية التجارية بقوة في الوقت الذي تلتزم فيه بنظام تجاري متعدد الأطراف ومنفتح وشامل.

جاء ذلك فى مسودة البيان الختامي لاجتماع المجموعة التي اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين، مؤكدة الحاجة إلى توخي الحذر في تجنب السياسات الانعزالية التي قد تضر بثقة السوق العالمية، وطالبت دول بريكس بتعزيز التنسيق في الاقتصاد الكلي والسياسة الهيكلية.

كما دعت المسودة، بحسب رويترز، جميع الدول إلى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ بالكامل، في حين تعهدت بتعزيز تعاون مجموعة بريكس بشأن تغير المناخ والطاقة وتوسيع التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وأن الاقتصادات الخمسة الناشئة التى تتكون منها المجموعة اتفقت على تأسيس صندوق سندات بالعملة المحلية لدول بريكس.

ومن المتوقع أن يصدر البيان الختامي الرسمي المعروف باسم “إعلان شيامن” في اجتماع بحضور رؤساء الدول من الاقتصادات الناشئة الخمس الكبرى في المجموعة وهى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والمنعقد في مدينة شيامن الصينية منذ أمس وحتى غدا.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ رحب أمس الأحد بالحضور فى قمة بريكس التاسعة في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان فى جنوب شرقي الصين، وأكد أن الأسواق الصاعدة والدول النامية تقوم بدور اكبر في الشئون الدولية.

واهتمت أيضا وسائل الإعلام الصينية بدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمشاركة في قمة بريكس مع قادة أربع دول نامية وهي المكسيك وتايلاند وغينيا وطاجيكستان، وأكدت أهمية ومكانة مصر بين بلدان الجنوب وصلابة وعمق العلاقات الصينية- المصرية و حرص الدبلوماسية الصينية على توطيد العلاقات مع مصر لأنها تنظر إليها باعتبارها محورا مهما في الشرق الأوسط بصفة خاصة والقارة الإفريقية بصفة عامة.