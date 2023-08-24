«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات لنيل عضويتها

وجهت مجموعة بريكس دعوتها إلى كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وإثيوبيا للحصول على عضويتها، في إطار مساعي المجموعة لتوسيع عضويتها، والاستجابة لمطالب تسريع إجراءات توسيع المجموعة وتعزيز دورها في العالم، حسبما ذكرت شبكة بلومبرج نقلا عن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الخميس.

وقال رئيس جنوب إفريقيا إن الدول الخمسة الأعضاء اتفقت على معاير ومسار توسيع التكتل، قائلاً إنه تم التوافق بالإجماع بشأن المرحلة الأولى من التوسع، فيما سيتم الاتفاق على باقي المراحل في ما بعد.

وأضاف: “اتفقنا على دعوة الأرجنتين، مصر، إثيوبيا، إيران، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لكي تصبح دولاً كاملة العضوية في بريكس”، موضحاً أن العضوية ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من أول يناير 2024.

وتختتم المجموعة، التي تضمّ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، الخميس، أعمال القمة الـ15 التي انطلقت في جوهانسبرج، الثلاثاء، لأول مرة حضورياً منذ جائحة كورونا، بعد أن بحثت عدة ملفات رئيسية كان في مقدمتها انضمام دول أخرى إلى المجموعة، وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.