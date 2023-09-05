«بريكس» تحقق نموا يناير المقبل مع انضمام دول بينها مصر والسعودية

تنتظر حصص دول «بريكس» أن تحقق نموا اقتصاديا يناير المقبل مع انضمام دول بينها مصر والسعودية ، بحسب تحليل أجراه البنك المركزي الهندي الذي تعد بلاده أحد دول المجموعة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط تحليلا أجراه البنك المركزي الهندي يفيدي بأن حصة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سترتفع إلى 30 بالمئة اعتبارا من يناير المقبل عندما تنضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة، مقارنة بـ 26 بالمئة في الوقت الحالي.



وبحسب نتائج التحليل، التي نشرتها صحيفة /إيكونوميك تايمز/ الهندية، تبلغ الحصة الإجمالية للأعضاء الستة الجدد في مجموعة البريكس في الناتج الاقتصادي العالمي حاليا 4 بالمئة، في حين يصل الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 4 بالمئة في المملكة العربية السعودية، و2 بالمئة في كل من الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة ومصر، و1 بالمئة في إيران .