«بريق» تتفاوض مع 5 مؤسسات محلية وأجنبية لاقتراض 280 مليون جنيه

كشف مصطفى خيرت، الرئيس التنفيذى لشركة بريق لتدوير المخلفات البلاستيكية، التابعة لمجموعة إنترو القابضة، أن الشركة تتفاوض مع 5 مؤسسات محلية وأجنبية لاقتراض نحو 280 مليون جنيه، تمثل %70 من التمويلات اللازمة لتوسعاتها الجديدة، التى تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 400 مليون.

وأضاف خيرت، فى تصريحات لـ«المال»، أن «بريق» تخطط لإضافة خطى إنتاج جديدين فى مصنعها بمدينة 6 أكتوبر، لافتًا إلى أن شركته ستدبر الـ%30 المتبقية عبر مواردها الذاتية، متوقعًا الانتهاء من التوسعات قبل مؤتمر المناخ COP27 الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل.

وأوضح أن مفاوضات الشركة تشمل كل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار «EBRD»، ومجموعة CDC -مؤسسة تمويل التنمية البريطانية- وبنك HSBC، والبنك التجارى الدولى، بخلاف بنك خامس رفض ذكره.

وأشار إلى أن حجم صادرات شركة «بريق» فى الوقت الحالى يقدر بنحو 500 مليون جنيه، موضحًا أنها تستهدف زيادتها إلى 1.5 مليار جنيه خلال عام، عقب زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 60 ألف طن سنويًا.

وأفصح عن أن شركته تدرس 8 دول أفريقية منها بينها السوق النيجيرية لإقامة مصانع جديدة بها خلال الفترة فى إطار استهداف التواجد فى القارة السمراء، متوقعًا تنفيذ مشروعات جديدة فى تلك الدول بحلول عام 2023.

ولفت إلى أن الشركة تُصدر منتجاتها إلى 20 دولة حول العالم منها إسبانيا وإيطاليا وأمريكا وأستراليا، وهى دول تُلزم الشركات المنتجة للبلاستيك باستخدام مواد خام مُعاد تدويرها مثل التى تنتجها «بريق».

وأشار خيرت إلى أن مجموعة «إنترو جروب» تستهدف رفع الإيرادات من أنشطة تدوير المخلفات سواء الحية أو البلاستيكية إلى 10 مليارات جنيه مقابل 1.5 مليار حاليًا، وذلك خلال 5 أعوام.

يُذكر أن «إنترو جروب القابضة» استحوذت فى أكتوبر الماضى على كامل أسهم شركة «بريق لتقنيات الصناعات المتطورة»، التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية فى ذاك الوقت، بقيمة إجمالية بلغت 570 مليون جنيه.