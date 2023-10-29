بريطانيا وفرنسا تشددان على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

ذكرت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبرا في مكالمة هاتفية، اليوم الأحد، عن قلقهما فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال متحدث باسم سوناك في بيان “شدد الزعيمان على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة. واتفقا على العمل معا في الجهود الرامية إلى إيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها وإخراج الرعايا الأجانب”.

إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وأضاف “عبر (الزعيمان) عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة، ولاسيما في الضفة الغربية”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر اليوم الأحد، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار لوضع حد لـ”كابوس” إراقة الدماء.

وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو “الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة”، مبديا أسفه لـ”تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدلاً من إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها”.

وبينما أكد أن “عدد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا غير مقبول إطلاقا”، قال غوتيريش “العالم يشهد كارثة إنسانية تقع تحت أنظارنا”، مضيفاً “أكثر من مليوني شخص محرومون من مقومات الحياة الأساسية من طعام وماء وملجأ وعناية طبية من غير أن يكون لديهم مكان آمن يذهبون إليه، فيما يتعرضون لقصف متواصل.. أحض كل الذين يتولون مسؤوليات على التراجع عن حافة الهاوية”.