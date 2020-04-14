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بريطانيا: واحد من بين كل 3 عاملين في الخدمة الصحية الوطنية أصيب بـ«كورونا»

وسط نقص يشهده القطاع الطبي في بريطانيا في الكمامات والقفازات والمآزر الواقية
المال - خاص 4:54 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20 4:54 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

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كشفت أرقام رسمية في بريطانيا، عن نتائج صادمة تتعلق بإصابات العاملين في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد، وفقما ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، بحسب سكاي نيوز.

وأظهرت النتائج أن شحصًا من بين كل 3 عاملين في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، ممن عمل في مجال مكافحة المرض أصيب به، بعد إجراء فحوصات واسعة لهم في ظل تصاعد المطالب بحمايتهم.

وتأتي هذه النتائج الصادمة وسط نقص يشهده القطاع الطبي في بريطانيا في الكمامات والقفازات والمآزر الواقية، مع تصاعد مخاوف على العاملين باعتبارهم خط الدفاع الأول في المعركة ضد الفيروس.

وأثبتت الفحوص إصابة 5 آلاف و733 شخصا (33 %) من العاملين في الخدمة الصحية الوطنية، من أصل 17 ألف شخص خضعوا للفحص حتى الآن من الكوادر الطبية التي تعاملت مع الوباء، وفقما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ومنذ 25 مارس الماضي، يتم إجراء حوالي 2500 فحص يوميا للأطباء والممرضين في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، بالإضافة إلى أفراد أسرهم، في محاولة لوقف تفشي الوباء في صفوفهم.

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بقلم المال - خاص

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