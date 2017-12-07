بريطانيا: قرار ترامب ليس مفيدًا.. وماكرون لا يتفق معه

خالد بدر الدين أعلن بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، اليوم الخميس، أن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ليس مفيدًا، والعالم يود أن يسمع إعلانًا جديًا من الرئيس دونالد ترامب بخصوص كيفية حل قضايا الشرق الأوسط. وذكرت وكالة "رويترز"، أن…

خالد بدر الدين

أعلن بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، اليوم الخميس، أن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ليس مفيدًا، والعالم يود أن يسمع إعلانًا جديًا من الرئيس دونالد ترامب بخصوص كيفية حل قضايا الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قطر، اليوم الخميس، أنه لا يتفق مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلاً: “إنه ينبغي تحديد وضع المدينة في إطار مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.