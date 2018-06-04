بريطانيا: فرض واشنطن تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم مخيب للآمال

أ.ش.أوصفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على منتجات الصلب والألومنيوم الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بأنها خطوة "غير مبررة ومخيبة للآمال بدرجة عميقة".ونقلت شبكة (يورونيوز) الاخبارية مساء اليوم عن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية ،

أ.ش.أ

وصفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على منتجات الصلب والألومنيوم الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بأنها خطوة “غير مبررة ومخيبة للآمال بدرجة عميقة”.

ونقلت شبكة (يورونيوز) الاخبارية مساء اليوم عن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية ، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين ، قوله ” إن ماي أثارت قرار واشنطن المتعلق بتطبيق هذه التعريفات الجمركية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إتصال هاتفي جري بينهما اليوم.

وأضاف المتحدث أن ماي وصفت بلادها والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي بـ” الحلفاء المقربين في مجال الأمن القومي” ، مؤكدة على أهمية إعلاء قيم التجارة المنفتحة والعادلة في جميع أنحاء العالم ، وشددت على الحاجة إلى حماية الوظائف التي يمكن أن تتضرر جراء هذا القرار الأمريكي.

وكان ترامب قد أعلن تطبيق هذه التعريفات الجمركية المثيرة للجدل على منتجات الصلب والألومنيوم إعتبارا من يوم الجمعة الماضي ، وذلك بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي ، الأمر الذي أثار معارضة شديدة من جانب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وكندا والمكسيك.