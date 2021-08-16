سيـــاســة

بريطانيا: فرض عقوبات على أفغانستان ممكن

اجتماع إفتراضي مزمع لتناول الوضع المتدهور في أفغانستان
أيمن عزام 10:28 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 10:28 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب الأثنين عندما سئل عن فرض عقوبات على أفغانستان إن بريطانيا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لمحاسبة طالبان في أفغانستان.

فرض عقوبات على أفغانستان

وعندما سئل عن كيفية محاسبة أفغانستان قال:” بالعمل مع شركائنا باستخدام جميع الوسائل بداية من العقوبات التي يمكننا تطبيقها حتى البرنامج الرسمي للتنمية الذي سنقرر وقفه لحين تنفيذ إصلاحات وإنشاء حكومة أكثر شمولا. أعتقد أنه تتوفر وسائل ناجعة.”

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وأشار إلى استخدام “جميع الوسائل المالية في جعبتنا سيعتمد على سلوك طالبان.”

ويعتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون استضافة اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع الكبار لتناول الوضع المتدهور في أفغانستان.

وأمر جونسون بالإسراع بإجلاء المواطنين البريطانيين وغيرهم من كابول.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء البريطاني، تحدث جونسون إلى الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون الأثنين للاتفاق على كيفية عمل البلدين سويا من أجل الإعتراف بأي حكومة مستقبلية أفغانية ومنع وقوع أزمة إنسانية وتدفق اللاجئين.

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بقلم أيمن عزام

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