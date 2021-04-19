بريطانيا: سنبذل كل ما في وسعنا لعرقلة إقامة دوري السوبر الأوروبي

أعلن أوليفر دودن وزير الرياضة البريطاني الاثنين أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لعرقلة دوري السوبر الأوروبي مضيفا أنه سيراجع الدعم الذي تقدمه الحكومة للأندية، حسيما نقلته شبكة روسيا اليوم عن وكالة رويترز.

وقال دودن إنه التقى بمسؤولي الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأوروبي “اليويفا” لمناقشة الخطط التي تشمل ستة أندية إنجليزية هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وأرسنال وتوتنهام.

وسارع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لرفض فكرة دوري السوبر الأوروبي أمس الأحد وقال دودن إن الحكومة ستبذل كل جهد مستطاع لمنع إقامته حتى لو لم تستطع سلطات كرة القدم ذلك.

وقال أمام البرلمان: “أدعوكم للاطمئنان. إذا لم يتمكنوا من التحرك فسنقوم نحن بذلك”.

وأضاف: “سنطرح كل شيء على الطاولة لمنع حدوث ذلك. ندرس كل الخيارات من الحوكمة إلى تعديل قانون المنافسة والآليات التي تسمح لصناعة كرة القدم بالتطور. ببساطة سنراجع كل ما تفعله الحكومة لدعم هذه الأندية للعب … سنفعل كل ما يلزم لحماية لعبتنا الوطنية المفضلة”.

وأعلن 12 ناديا كبيرا في “القارة العجوز” الأحد، إطلاق دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

والأندية الـ12 هي: ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، توتنهام هوتسبير (إنجلترا).

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، رفضه إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية.

كما هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ”يويفا” بعقوبات ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في بطولة دوري السوبر الأوروبي المقترحة، تصل إلى “منع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية”.