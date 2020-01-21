بريطانيا: توقيع اتفاقيات بقيمة 6.5 مليار مع أفريقيا منها 5 ملايين استرليني لشركة أدوية في مصر

منها 5 ملايين إسترليني في مصر لشركة جلاكسو سميث كلاين، و25 مليونًا لشركة متلان.

قالت أليسون كنغ، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن حصاد قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية انتهى بتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بقيمة 6.5 مليار جنيه إسترليني للاستثمار في أفريقيا، منها 5 ملايين إسترليني في مصر لشركة جلاكسو سميث كلاين، و25 مليونًا لشركة متلان.

وأضافت، في تغريدة لها على موقع التدوينات المصغرة تويتر: قمة_الاستثمار_البريطانية_الأفريقية تشهد توقيع اتفاقيات تجارية بقيمة 6.5 مليار جنيه استرليني، وتتضمن الاتفاقيات الإعلان عن استثمارات إضافية في مصر تشمل 5 ملايين جنيه استرليني لشركة الأدوية جلاكسو سميث كلاين، و25 مليون جنيه استرليني لشركة متلان، واستثمارات أخرى في قطاع الطاقة.