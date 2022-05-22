بريطانيا توجه دعوة طارئة لعلماء الفيروسات لتسريع مواجهة «جدري القرود»

وجهت الحكومة البريطانية دعوة طارئة لعلماء الفيروسات للمساعدة في تسريع ودعم عملية الاستجابة لفيروس جدري القرود .

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن صحيفة (إندبندنت) البريطانية السبت، في ظل بدء تفشيه مع تأكيد 11 إصابة جديدة بالفيروس داخل بريطانيا.

وقالت رئيسة المعامل وعمليات هيئة الأمن الصحي البريطانية لويز فورستر، في رسالة داخلية “نحن نبحث عن مستشارين من علماء الميكروبات والفيروسات للانضمام إلى الخلية السريرية لجدري القرود”.

وأضافت فورستر “كما تعلمون أصبح (الفيروس) حادثا قوميا كبيرا يتطلب درجة عالية من الاستجابة مع استمرار تصاعد العدوى سريعا، ولذلك نحتاج أكبر عدد ممكن من المتطوعين”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه حسب آخر إحصائية من هيئة الأمن الصحي البريطانية، فإن هناك 20 إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود داخل بريطانيا، و127 حالة إصابة في 11 دولة على مستوى العالم.