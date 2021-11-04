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بريطانيا توافق على حبوب مضادة لفيروس كورونا لأول مرة في العالم

المملكة المتحدة باتت أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات
أيمن عزام 8:21 م, الخميس, 4 نوفمبر 21 8:21 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

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أعلنت المملكة المتحدة، الخميس، عن موافقتها على حبوب مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من إنتاج مختبرات ميرك.

التصديق على حبوب مضادة لفيروس كورونا

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان “إنه يوم تاريخي لبلادنا لأن المملكة المتحدة باتت أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات يمكن تناوله في المنزل للعلاج من كوفيد-19”.

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وأكد أن “ذلك سيغير وضع الأفراد الضعفاء والذين يعانون من قصور في المناعة بتمكنهم قريبا من استخدام هذا العلاج الثوري”.

وأعلنت شركة ميرك أن بريطانيا سمحت بشروط باستخدام حبوب مولنوبيرافير المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت شركة الأدوية إن مولنوبيرافير قد تم التصريح باستخدامه في بريطانيا لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من مرضى كوفيد-19 البالغين الذين لديهم “عامل خطر واحد على الأقل للإصابة بمرض شديد”.

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واعتمدت الموافقة البريطانية المشروطة على تحليل لتجارب المرحلة الثالثة التي وجدت أن استخدام هذه الأقراص المضادة للفيروسات قلل بشكل كبير من دخول المستشفى لدى الأشخاص الذين تم إعطاؤهم مولنوبيرافير.

وقالت ميرك إنه في أوائل شهر أكتوبر الماضي، أظهر تحليل لتجارب المرحلة الثالثة أن 7.3% فقط من المرضى الذين تلقوا مولنوبيرافير انتهى بهم الأمر في المستشفى في غضون 29 يومًا مقارنة بـ 14.1% من المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى أو ماتوا بعد تناول الدواء الوهمي.

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وأشارت ميرك أيضًا إلى أن 8 مرضى تلقوا دواءً وهميًا ماتوا في غضون 29 يومًا، لكنها لم ترصد وفيات من المرضى الذين تلقوا مولنوبيرافير.

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بقلم أيمن عزام

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