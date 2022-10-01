بريطانيا تواجه أضخم إضراب للسكك الحديدية منذ عشرات السنين

تواجه بريطانيا أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ عشرات السنين اليوم السبت، مع إضراب عشرات الآلاف من العمال في ثلاث نقابات عمالية بسبب خلافات بشأن الأجور والأمن الوظيفي، مما أدى إلى إغلاق معظم شبكة السكك الحديدية في البلاد، بحسب وكالة رويترز.

وتعد هذه أحدث إضرابات خلال عام شهد اضطرابات عمالية واسعة النطاق في بريطانيا شملت الجميع من عمال النقل والبريد إلى المحامين بعد أن فاق ارتفاع تكاليف المعيشة والارتفاع الصاروخي فواتير الطاقة الزيادات في الأجور.

ومع وصول التضخم لأعلى مستوياته منذ 40 عاما عند نحو 10%، تقول النقابات العمالية إن عروض الأجور لعمالها تماثل خفضا للأجور بالقيمة الحقيقية.

وسيضرب في المجمل أكثر من خمسين ألفا من عمال السكك الحديدية يمثلهم الاتحاد العام لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل ونقابة سائقي ومهندسي القطارات و نقابة صناعات النقل والسفر يوم السبت لمدة 24 ساعة في إضراب سيؤثر على 14 شركة لتشغيل القطارات بالإضافة إلى شركة “شبكة القطارات” التي تمتلك البنية التحتية للقطارات.

ووصفت شبكة القطارات الإضرابات بأنها “غير ضرورية ومضرة”، قائلة إن عرضها الأخير كان زيادة الأجور ثمانية على مدار عامين مع مزايا.

وقالت إن نحو 11% فقط من خدمات القطارات ستعمل اليوم السبت ولن تكون هناك قطارات في بعض مناطق من البلاد على الإطلاق.