بريطانيا تمضي في محادثات بيع 48 مقاتلة تايفون للسعودية

رويترزقالت شركة (بي.إيه.إي) سيستمز التي تصنع مقاتلات تايفون إن بريطانيا وافقت اليوم على استكمال المحادثات مع السعودية بشأن طلبية لشراء 48 مقاتلة من هذا الطراز في صفقة بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية.وانتظرت شركة (بي.إيه.إي) سيستمز، أكبر شركة للصناعات الدفاعية في أوروبا، طويلا طلبية سعود

رويترز

قالت شركة (بي.إيه.إي) سيستمز التي تصنع مقاتلات تايفون إن بريطانيا وافقت اليوم على استكمال المحادثات مع السعودية بشأن طلبية لشراء 48 مقاتلة من هذا الطراز في صفقة بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية.

وانتظرت شركة (بي.إيه.إي) سيستمز، أكبر شركة للصناعات الدفاعية في أوروبا، طويلا طلبية سعودية كبيرة لشراء هذه المقاتلات، وأبطأت إنتاج المقاتلة في 2016 لضمان استمرار قدرتها التنافسية.

ووقعت مذكرة نوايا بين البلدين بشأن إتمام المحادثات بعد لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون.

وقال تشارلز وودبيرن الرئيس التنفيذي لشركة (بي.إيه.إي) إن هذه خطوة إيجابية صوب الموافقة على عقد مع شريك مهم.

وأضاف ”نحن ملتزمون بدعم المملكة مع شروعها في تحديث القوات المسلحة السعودية وتطويرها قدرات صناعية أساسية ضرورية لتنفيذ رؤية 2030“ في إشارة إلى برنامج السعودية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

والمقاتلة تايفون هي أهم طائرة قتالية تصنعها (بي.إيه.إي) سيستمز إذ شكلت الطائرة نحو ثلث مبيعات الشركة في 2016