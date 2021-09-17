«الخروج من قائمة كورونا الحمراء».. بريطانيا تفتح أبوابها للقادمين من مصر

تعتزم بريطانيا رفع مصر من “القائمة الحمراء” للدول التي يٌمنع القادمين منها من دخول البلاد مالم يكونو بريطانيين أو أيرلنديين، ووفق تدابير احترازية مشددة.

وقالت الحكومة البريطانية إن مصر التي تقبع حاليا على القائمة الحمراء لدخول إنجلترا، سيتم رفعها من القائمة اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري.

وستنتقل مصر إلى “قائمة العنبر” (البرتقالية) لدخول إنجلترا، التي تسمح بدخول القادمين من مصر وفق شروط معينة.

القائمة الحمراء

وكانت قواعد القائمة الحمراء تمنع دخول القادمين من مصر (أو الزائرين لها في آخر 10 أيام قبل الدخول) حتى لو كان القادم قد تلقى اللقاح بالكامل.

واستثنت هذه القواعد المواطنين البريطانيين والأيرلنديين أو من لديهم حقوق إقامة في المملكة المتحدة، بشروط تضمنت إجراء اختبار COVID-19 وحجز فندق للحجر الصحي.

قائمة العنبر (البرتقالية)

ومع انتقال مصر إلى قائمة العنبير، فسيسمح للقادمين منها الدخول إلى بريطانيا بشرط إجراء اختبار COVID-19 في غضون 3 أيام قبل السفر إلى إنجلترا.

كما سيخضع لإجراء اختبار COVID-19 في اليوم الثاني.

وستطبق هذه الشروط على من تلقوا تطعيما كاملا بموجب برنامج التطعيم في المملكة المتحدة، أو برنامج لقاح المملكة المتحدة في الخارج، أو برنامج تطعيم معتمد في أوروبا أو الولايات المتحدة.

أما إذا كان القادم غير ملقح، فسيخضع للحجر الصحي في المنزل أو المكان الذي يقيم فيه لمدة 10 أيام، وسيقوم بإجراء اختبار COVID-19 في أو قبل اليوم الثاني وفي أو بعد اليوم الثامن.