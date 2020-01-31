سيـــاســة

بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي رسميًا

بعد 3 سنوات من الاستفتاء
محمد بدر 1:16 ص, السبت, 1 فبراير 20 1:16 ص, السبت, 1 فبراير 20

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غادرت بريطانيا رسميًا في تمام الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش، الجمعة، الاتحاد الأوروبي، بعد 3 سنوات من الاستفتاء الذي صوت فيه نحو 52% من المواطنين لصالح “الطلاق” من بروكسل، نقلا عن روسيا اليوم.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن “وظيفتنا الآن هي توحيد البلاد والسير بها إلى الأمام”، موضحًا أن “بريكست” ليس النهاية، وإنما بداية صفحة جديدة في تاريخ بريطانيا.

ولن يؤدي انسحاب بريطانيا الرسمي إلى أي تغيرات جوهرية حتى ديسمبر 2020، موعد انتهاء الفترة الانتقالية في العلاقات بين لندن وبروكسل.

وكان قد تم إنزال، اليوم الجمعة، علم بريطانيا من مبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تمهيدًا للإعلان الرسمي لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

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بقلم محمد بدر

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