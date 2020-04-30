بريطانيا تعلن 674 وفاة جديدة بسبب كورونا وجونسون يعلن تجاوز «ذروة الجائحة»

لافتا إلى أن عدد المتوفين جراء فيروس كورونا في البلاد ارتفع خلال الساعات الماضية من 26097 إلى 26771 حالة

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، تسجيل 674 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة، معتبرا أن بلاده تجاوزت ذروة الوباء.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس حول سير الفيروس في بريطانيا ولأول مرة بعد تعافيه من المرض، إن عدد المتوفين جراء فيروس كورونا في البلاد ارتفع خلال الساعات الماضية من 26097 إلى 26771 حالة.

وأوضح أن عدد الفحوصات التي أجريت اليوم تجاوز 71 ألف فحص إلا أن الحكومة تفشل في تحقيق ما وعدت به أي 100 ألف فحص يوميا.

وقال جونسون: “يمكنني أن أؤكد اليوم أننا تجاوزنا للمرة الأولى ذروة هذا المرض، تجاوزنا الذروة ونحن في الاتجاه النزولي ولدينا أسباب كثيرة جدا لكي نشعر بالأمل على الأمد البعيد”.

وذكر جونسون أن حكومته ستضع خطة شاملة حتى الأسبوع المقبل عن سبل البدء في إعادة إحياء النشاط الاقتصادي، بعد إجراءات العزل العام التي تهدف لمكافحة فيروس، مؤكدا أن الخطة ستشمل إجراءات مكافحة الفيروس وإعادة فتح الاقتصاد بشكل متزامن، كما تتضمن عودة المدارس التعليمية لنشاطها وفتح تدريجي للحركة التجارية.

وأضاف: “سنحاول بناء أكبر توافق سياسي ممكن… ومن الأهمية الحيوية أننا لم نفقد السيطرة على الوضع”.

واعتبر أن حكومته “اتخذت إجراءات صحيحة في الوقت الصحيح” لمكافحة فيروس كورونا.

يذكر أن بريطانيا الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، والـ5 حتى الآن من حيث حصيلة الإصابات المؤكدة بعدوى “COVID-19”.