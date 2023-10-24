بريطانيا تعلن وصول إجمالي مساعداتها الإنسانية لغزة إلى 30 مليون جنيه إسترليني

أعلن ريشى سوناك رئيس الوزراء البريطاني أمس أن المملكة المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية.

وقال بيان السفارة البريطانية إن الإعلان عن تقديم هذا التمويل الجديد إضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي مساهمة المملكة المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية الأزمة إلى 30 مليون جنيه – وهذا أكثر من ضعف التزام بريطانيا القائم بالمساعدات لهذه السنة [27 مليون جنيه].

وأعلن رئيس الوزراء عن هذا التمويل في بيان أمام مجلس العموم، تحدث فيه أيضا عن الجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة للحيلولة دون تصعيد الصراع في المنطقة، ومساندة أمن إسرائيل، ودعم حلول طويلة الأمد للأزمة في الشرق الأوسط.

هذا التمويل الإضافي سوف يساعد الشعب الفلسطيني في الحصول على الدعم الحيوي للحفاظ على الحياة. ومن شأنه أن يتيح للشركاء الموثوقين، بما فيهم وكالات الأمم المتحدة الرئيسية والصليب الأحمر، تقديم مواد وخدمات الإغاثة الأساسية. ستلبي هذه المساعدات الاحتياجات الضرورية للغاية من غذاء وماء ورعاية صحية ومأوى، وحماية للمتضررين من هذه الأزمة الإنسانية الحادة.