لايف

بريطانيا تعلن وصولها إلى 200 ألف فحص للكشف عن كورونا يوميا

مضيفة أنها بلغت هذا الهدف قبل يوم
المال - خاص 8:37 م, الأحد, 31 مايو 20 8:37 م, الأحد, 31 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أنها حققت هدفها بالوصول إلى 200 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد يوميا، بما في ذلك ما يلزم لإجراء 40 ألفا من فحوص الأجسام المضادة في اليوم، مضيفة أنها بلغت هذا الهدف قبل يوم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وضع هدفا بالوصول إلى 200 ألف فحص يوميا بحلول نهاية الشهر.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان “يمثل الوصول إلى هدف القدرة على إجراء 200 ألف فحص نقطة فارقة في طريقنا للسيطرة على انتشار الفيروس، وإنقاذ الأرواح، وتخفيف العزل تدريجيا”.

وأضاف “وبتوسيع قدرتنا على إجراء الفحوص سريعا، استطعنا تقديم برنامج الفحص، والتعقب التابع لهيئة الصحة الوطنية، وتمكين من تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا من الخضوع للفحص جزء مهم من البرنامج”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

بريطانيا تقر قانونًا يجعل جميع المواطنين متبرعين بالأعضاء بشكل مسبق حال وفاتهم

المال - خاص 8:09 م, الأربعاء, 20 مايو 20

بعد إحراق بعضها في بريطانيا وهولندا.. هل تنشر أبراج الـ 5G فيروس «كورونا»؟ (فيديو)

أحمد عواد 5:36 م, الأربعاء, 15 أبريل 20

بريطانيا تشكر مصر على جهودها فى إعادة 13 ألف بريطاني إلى بلادهم

محمد بدر 10:42 م, الجمعة, 3 أبريل 20

تعرف على قصة «الزهراء الحمراء» التي تنتشر ببريطانيا في 11 نوفمبر كل عام (صور)

المال - خاص 10:54 م, الأحد, 10 نوفمبر 19

استطلاع رأي: البريطانيون يعتقدون اختفاء المملكة المتحدة في غضون 10 أعوام

محمد عبد السند 2:42 م, السبت, 9 نوفمبر 19

ميرور: 375% ارتفاعًا في الاعتداءات العنصرية ضد مسلمي بريطانيا

محمد عبد السند 6:48 م, الأثنين, 2 سبتمبر 19