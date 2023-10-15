بريطانيا تعلن دعمها لإسرائيل في الحرب على غزة

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي دعم بلاده حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإن كانت تحثها على التحلي بضبط النفس في أي عمل عسكري ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من أجل تقليل إلحاق الضرر بالمدنيين.

وأضاف لوسائل الإعلام يوم الأحد أنه أثار مسألة الحاجة لتقليل القتلى والجرحى في صفوف المدنيين لأدنى درجة في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية.

وأردف كليفرلي قائلا لقناة سكاي نيوز “ضبط النفس والانضباط، هذه هي السمات المميزة لقوة الدفاع الإسرائيلية التي أريد أن أراها.

وتابع: “بالطبع نحترم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، نقول افعلوا أي شيء بوسعكم لتقليل القتلى والجرحى من المدنيين، افعلوا ما في استطاعتكم لمنع حماس من تحقيق ما تريد، وهو أن يتصاعد ذلك النزاع إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا”.

وجاءت تصريحات كليفرلي، التي تعكس دعوات دولية لضبط النفس، بينما تستعد إسرائيل لشن هجوم بري في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس بعد أن أمرت الفلسطينيين الذين يعيشون في شماله بالفرار جنوبا نحو الحدود المغلقة مع مصر.