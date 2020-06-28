بريطانيا تعلن استعدادها لمغادرة الاتحاد الأوروبي وفق شروط أستراليا

من المقرر عقد جولة من "المفاوضات المكثفة" في يوليو

أبلغ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي، السبت، أن بلاده ستكون مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وفق “شروط”، بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية.

وأضاف المصدر نقلا عن رويترز، أن شروط بوريس جونسون هي “شروط أستراليا”، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول علاقتها المستقبلية بالتكتل.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير وجرى الاتفاق على أن تكون الترتيبات الانتقالية سارية حتى 31 ديسمبر، ومن المقرر عقد جولة من “المفاوضات المكثفة” في يوليو

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان “قال جونسون إن بريطانيا ستتفاوض بشكل بناء، إلا أنها ستكون مستعدة بالقدر نفسه للخروج من المرحلة الانتقالية وفق شروط أستراليا إذا لم يتم التوصل لاتفاق”.