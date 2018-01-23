بريطانيا تطلب مساعدة مصر لغزو الأسواق الأفريقية

هاجر عمران ــ محمود محسن قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو مجلس إدارة الجمعية البريطانية المشتركة، إن الجمعية البريطانية ستنظم مؤتمرا يومى 11 و 13 فبراير المقبل، بالتزامن مع زيارة جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى لمصر.وأضاف - فى تصريح لـ &l

هاجر عمران ــ محمود محسن

قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو مجلس إدارة الجمعية البريطانية المشتركة، إن الجمعية البريطانية ستنظم مؤتمرا يومى 11 و 13 فبراير المقبل، بالتزامن مع زيارة جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى لمصر.

وأضاف – فى تصريح لـ «المال» – أنه لا يمتلك معلومات عن عدد الشركات المصاحبة للمسئول البريطانى، ولكن ستكون بعثة كبيرة، وسيتم تنظيم مؤتمر يتحدث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «البريكسيت» و أثاره على مصر.

وأكد أن المؤتمر سيبحث كيفية الاستفادة من القرار، إلى جانب تكوين شراكة مع بريطانيا لغزو السوق الأفريقية، خاصة وأن لندن تبحث عن حلفاء حاليا لمساعدتها على اقتحام السوق الأفريقية، على غرار الصين و اليابان.

وأشار إلى أن دور الجمعية واضح ومستمر على مدار السنوات الماضية، وهو الترويج للاقتصاد الحر والاستثمار الأجنبى المباشر، والتحاور مع الحكومة بشأن بيئة الأعمال و القوانين المنظمة لها.

وأوضح أن الجمعية تتمتع بعلاقة جيدة مع المجتمع الدولى و البعثات التى تزور السوق، وتضم مجموعات من رجال الأعمال الأجانب، مشيرا إلى أن الجمعية نظمت العام الماضى، منتدى الأعمال المصرى المجرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومؤتمر «البريكة» بمشاركة نحو 300 رجل أعمال من 14 دولة على رأسها الصين.

ولفت إلى أن الجمعية نظمت منتدى الأعمال المصرى السنغافورى، واستضافت وفدا من وزارة التجارة الرومانية.

وأكد أن استضافة الجمعية لوفود تركية العام الماضى، يأتى فى إطار تكيف الاقتصاد مع الظروف السياسية، خاصة وأن العلاقات السياسية لا تشهد أى تحسن، ولكن على مستوى رجال الأعمال يجب أن يتم التعايش.

وأضاف أن تركيا لديها مصانع كثيرة فى مصر ورجال الأعمال يرون السوق بصورة إيجابية، غير أن الجفاء السياسى أثر على زيادة الاستثمارات.