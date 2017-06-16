بريطانيا تشكر السحور لإنقاذ المئات من حريق جرينفيل

خالد بدر الدينأكد إدوين صامويل، المتحدث الرسمى باسم الحكومة البريطانية عن منطقة الشرق الأوسط، أن استيقاظ المسلمين الصائمين للسحور أسهم في إنقاذ حياة مئات الأشخاص من حريق برج جرينفيل الذي كان يقيم به حوالى 600 شخص في لندن، والذى أدى لمصرع 30 شخصًا حتى الآن، وإصابة العشرات.وذكرت هيئة الإذاعة الب

خالد بدر الدين

أكد إدوين صامويل، المتحدث الرسمى باسم الحكومة البريطانية عن منطقة الشرق الأوسط، أن استيقاظ المسلمين الصائمين للسحور أسهم في إنقاذ حياة مئات الأشخاص من حريق برج جرينفيل الذي كان يقيم به حوالى 600 شخص في لندن، والذى أدى لمصرع 30 شخصًا حتى الآن، وإصابة العشرات.





وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن إدوين صامويل شكر الصائمين المسلمين؛ لأنهم كانوا أول من لاحظوا الحريق وأنقذوا الكثيرين من الهلاك، حيث كانوا مستيقظين لتناول السحور، استعدادًا لصيام اليوم التالي، وأكد شكر الحكومة البريطانية على هذا الموقف في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.

واستنكرت سيدة بريطانية جلست في شوارع لندن اتهام المسلمين بالإرهاب، وقالت “الإعلام يظهرهم وقتما يرتكبون الأخطاء فقط، لكنه لا يظهرهم حينما يظهرون الشجاعة ويساعدون الآخرين، لقد كان المسلمون أول من حمل أكياس الماء لإنقاذ الناس. وأكدت “لو لم يكن كل هؤلاء الشباب قادمين من المسجد لمات الكثير.. الكثير من سكان البرج”.

وقالت إحدى سكان المنطقة السكنية إن الصائمين الذين استيقظوا لتناول وجبة السحور انتبهوا للحريق وأبلغوا السلطات البريطانية، مضيفة أن معظم الصائمين لا يذهبون للنوم قبل الساعة الثانية صباحًا.

ورغم أن بعض الجماعات الإرهابية شوّهت صورة الإسلام في الغرب والشرق، لكن في حريق برج لندن الأخير ظهرت أخلاق المسلمين الحقيقية، كما أكد قائد شرطة لندن أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود صلة للإرهاب بحريق البرج السكني. وكانت هيئة الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت سقوط عدد من القتلى في حريق برج جرينفيل.

والتهمت ألسنة النيران الهائلة ليل الثلاثاء الأربعاء برج جرينفيل السكني المكوَّن من 24 طابقًا غرب لندن، الذي يحاول حوالي 200 إطفائي السيطرة عليه، كما ذكرت فِرق الإسعاف في العاصمة البريطانية.