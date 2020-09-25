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بريطانيا تسجل 6874 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة

أفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع عدد الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6874 حالة ارتفاعا من 6634 حالة أمس الخميس
المال - خاص 9:18 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20 9:18 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

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أكدت بريطانيا اليوم الجمعة، عن تسجيلها 6874 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لهذا المؤشر، مع رصد 34 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع عدد الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6874 حالة ارتفاعا من 6634 حالة أمس الخميس.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 34 وفاة خلال 28 يوما من ثبوت إيجابية فحص مرض كوفيد-19.

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وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر.

وتستمر القيود مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية قد تكون سريعة الانتشار.

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بقلم المال - خاص

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