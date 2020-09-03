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بريطانيا تسجل 1735 إصابة بـ«كورونا» في أكبر حصيلة يومية منذ 4 يونيو

لتصل الحصيلة العامة للضحايا إلى 41527
مصطفى الجُدي 8:40 م, الخميس, 3 سبتمبر 20 8:40 م, الخميس, 3 سبتمبر 20

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أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، تسجيل 1735 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر معدل تم رصده منذ يوم 4 يونيو، وسط زيادة مخاوف من عودة انتشار التفشي في البلاد بعد تراجعه سابقا.

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي تسارع مؤخرا، حيث سجلت المملكة المتحدة يوم 30 أغسطس 1715 حالة، وفي 31 أغسطس 1406، وفي 1 سبتمبر 1295، وفي 2 سبتمبر 1508.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1735 حالة لتصل إلى مستوى 340411.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت خلال اليوم الماضي 13 وفاة جديدة لدى أشخاص تم ثبوت إصابتهم بالفيروس في الفترة منذ 28 يوما، مقابل 10 حالات في إحصائية أمس 2 سبتمبر، لتصل الحصيلة العامة للضحايا إلى 41527.

وكثفت حكومة المملكة المتحدة مؤخرا الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل، إلا أن الارتفاعات الجديدة لمؤشر الإصابات اليومية تثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض بعض الإجراءات الوقائية.

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بقلم مصطفى الجُدي

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