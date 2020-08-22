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بريطانيا تسجل 1288 إصابة كورونا و18 حالة وفاة

سجلت بريطانيا ارتفاعا ملموسا في الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا على أساس يومي
المال - خاص 8:11 م, السبت, 22 أغسطس 20 8:11 م, السبت, 22 أغسطس 20

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سجلت بريطانيا ارتفاعا ملموسا في الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم تسجيل 1288 إصابة و18 حالة وفاة في إحصائية اليوم السبت.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية -حسبما ذكر موقع روسيا اليوم- إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي بواقع 1288 حالة لتصل إلى 324601.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في بريطانيا في 20 أغسطس 1182 حالة، وفي 21 أغسطس 1033.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 18 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد، مقابل 6 حالات يوم 20 أغسطس، و2 في 21 أغسطس، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41423.

وتأتي هذه الارتفاعات في الوقت الذي تكثف بريطانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

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بقلم المال - خاص

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