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بريطانيا تسجل أقل إصابات جديدة بكورونا خلال 3 أسابيع

غالبا ما تكون أعداد الإصابات منخفضة بعد العطلات الأسبوعية
أيمن عزام 7:21 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 7:21 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

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 أظهرت بيانات حكومية بريطانية يوم الاثنين تسجيل 26476 إصابة جديدة بكوفيد-19 فيما يعد أقل عدد من الإصابات منذ العاشر من أغسطس.

أقل إصابات جديدة بكورونا

ويعني هذا الرقم أن الإصابات المسجلة بين 24 و30 أغسطس أكبر بنسبة 1.8 في المئة بالمقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وغالبا ما تكون أعداد الإصابات منخفضة بعد العطلات الأسبوعية ويمكن إرجاع سبب تراجع الإصابات إلى عطلة البنوك يوم الاثنين في كثير من أنحاء الملكة المتحدة.

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وأظهرت البيانات أيضا تسجيل 48 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بكوفيد-19 ، وهو أقل عدد منذ 23 أغسطس  ويجعل نسبة الزيادة في سبعة أيام تصل إلى 14.8 في المئة.

وإجمالا تلقى 48.25 مليون شخص جرعة أولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية 29 أغسطس وتلقى 42.719 مليون شخص الجرعة الثانية أي قرابة 79 في المئة ممن هم فوق 18 عاما.

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بقلم أيمن عزام

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