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بريطانيا تزيل آخر 7 دول من قائمة «كورونا» الحمراء

سيتم أول نوفمبر المقبل إلغاء اللوائح الحمراء للدول
أيمن عزام 10:25 م, الخميس, 28 أكتوبر 21 10:25 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

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قال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، إنه تمت إزالة آخر 7 دول متبقية على قائمة حظر السفر المرتبطة بفيروس كورونا، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضاف أنه من أول نوفمبر المقبل سيتم إلغاء اللوائح الحمراء للدول.

إزالة جميع الدول من قائمة كورونا الحمراء

وفي منتصف العام، قال مطار هيثرو بلندن، الذي كان الأكثر ازدحاما في أوروبا قبل الجائحة، إن قيود السفر تكبح أحجام التجارة والطلب من المسافرين، وإن ثمة حاجة ملحة لتحرك حكومي وإلا سيتم تسريح عاملين.

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وقال جون هولاند-كاي الرئيس التنفيذي للمطار، إن معدلات المسافرين في المطار تتراوح بين 20 و25%، نزولا مما كانت عليه قبل الجائحة بينما عادت المطارات الأوروبية بالفعل لنحو 50%.

ومنذ منتصف العام الجاري، تدرس الحكومة البريطانية تخفيف القيود المتعلقة بالسفر الدولي للبريطانيين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الحكومة إنها “تعمل مع القطاع من أجل عودة آمنة للسفر الدولي، مسترشدة بأولوية واحدة وهي الصحة العامة”.

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وأضاف: “إدراكًا للمنطق الاستراتيجي القوي ونجاح برنامج التلقيح، بدأنا العمل للنظر في دور اللقاحات في تشكيل مجموعة مختلفة من إجراءات الصحة والاختبار للسفر الداخلي”.

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بقلم أيمن عزام

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