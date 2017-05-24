بريطانيا ترفع حالة الاستعداد والجيش يحمى المواقع الحساسة

- مخاوف من وقوع عمليات أخرى المال- خاص:نشرت الشرطة البريطانية اعدادا كبيرة من قوات الأمن لتأمين المواقع الحساسة كما رفعت درجة الاستعداد الى الحالة الحرجة- القصوى-- فى اعقاب انفجار مانشيستر الذى خلف عشرات الجرحى والقتلى ووصف بأنه أسوأ حادث من نوعه منذ السابع من يولية الماضى، فيما قالت رئ

– مخاوف من وقوع عمليات أخرى



