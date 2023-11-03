بريطانيا ترسل طائرة مساعدات إلى غزة عن طريق مصر

وصلت إلى مصر أمس طائرة مساعدات بريطانية ثانية تحمل معدات لمساعدة الوكالات الإنسانية في تحميل ونقل مواد الإغاثة المنقذة للأرواح إلى داخل قطاع غزة.

وأفاد بيان السفارة البريطانية بأنه سيتبع هذه الرحلة عدد من الرحلات الأخرى لإيصال 30 طناً من المعدات الحيوية كالرافعات الشوكية والأحزمة الناقلة وأبراج الإنارة، وهي معدات طلبها بشكل خاص شركاء المملكة المتحدة في المنطقة، بمن فيهم الهلال الأحمر المصري.

وسيجري تركيب هذه المعدات قرب معبر رفح الحدودي، لتعزيز قدرة وكالات الإغاثة على إدارة وتوصيل كميات كبيرة من المساعدات إلى المدنيين في غزة. معبر رفح الحدودي هو المعبر الوحيد لإدخال المساعدات إلى غزة.

تأتي هذه الرحلة من المساعدات الإنسانية في أعقاب تسليم 21 طنا من الإمدادات الأساسية، من بينها أدوات لعلاج الجروح وفلاتر المياه، وقد وصلت إلى مصر الأسبوع الماضي، وتم تسليمها إلى وكالات إغاثة شريكة تعمل على الأرض في غزة

وقال وزير التنمية الدولية بوزارة الخارجية والتنمية، أندرو ميتشل: ستواصل المملكة المتحدة قيادة الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات المنقذة للأرواح إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، إن هذه المعدات، التي طلبها شركاؤنا هناك خصيصاً، ستساعد في إيصال الإمدادات الأساسية، كالغذاء والدواء، إلى أعداد كبيرة من المدنيين.

وأضاف، مستمرون في الدعوة إلى إدخال إمدادات منتظمة من المساعدات إلى غزة، وفتح المزيد من نقاط العبور للتخفيف من معاناة الناس هناك.