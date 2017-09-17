بريطانيا تخفض مستوى التهديدات الإرهابية

بي بي سي خفضت بريطانيا مستوى التهديدات الإرخهابية التي تواجهها، إلى شديد، بعد أن كان رفع إلى مستوى "حرج" وهو أعلى مستوى له، في أعقاب هجوم الجمعة الماضي على محطة مترو الأنفاق في بارنسونز غرين في لندن. ويعني مستوى…

بي بي سي



خفضت بريطانيا مستوى التهديدات الإرخهابية التي تواجهها، إلى شديد، بعد أن كان رفع إلى مستوى “حرج” وهو أعلى مستوى له، في أعقاب هجوم الجمعة الماضي على محطة مترو الأنفاق في بارنسونز غرين في لندن.

ويعني مستوى التهديد الأمني “الشديد” أن الهجوم لم يعد وشيكاً ولكنه مازال محتملاً لحد كبير.

وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت صباح اليوم، شاباً ثانياً يشتبه بعلاقته بالهجوم الذي تعرض له مترو الأنفاق في لندن، ويبلغ هذا الشاب من العمر 21 عاماً.

وقد ألقي القبض عليه في منطقة هونسلو، غربي لندن، ليلة السبت بموجب المادة 41 من قانون الإرهاب، ونقل إلى جنوب لندن حيث يُحتجز حالياً.

وكانت السلطات البريطانية أعلنت سابقاً القبض على شاب آخر يبلغ من العمر 18 عاما في مدينة دوفر الساحلية.

وقالت أمبر رود وزيرة الداخلية البريطانية، في حديث لبرنامج أندرو مار في بي بي سي إن تلميح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الإرهابي الذي وقف وراء هجوم مترو أنفاق لندن الجمعة نفذ خطته “على مرأى من ستوكلاند يارد” ما هو إلا “محض تكهنات”.

وألمحت رود إلى أن المهاجم لم يكن “ذئباً منفرداً”، لكن “ليست هناك أدلة” على أن ما يسمى بتنظيم داعش يقف وراء الهجوم.

وأضافت قائلة “مع تكشف هذه المعطيات نجري تحرياتنا، ونعمل على معرفة الأسباب التي جعلته يعتنق أفكاراً متطرفة إذا استطعنا إلى ذلك سبيلاً”.

ولا تزال الشرطة البريطانية تفتش منزلاً في منطقة سري بجنوب لندن، تعود ملكيته لزوج مسن يُعرف عنهما أنهما يرعيان مئات الأطفال بمن فيهم اللاجئين وقد حصلا على وسام الإمبراطورية البريطانية في عام 2010