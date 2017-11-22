بريطانيا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي

رويترز قال فيليب هاموند، وزير المالية البريطاني، اليوم، خلال إلقاء بيان الموازنة أمام البرلمان إن بلاده خفضت توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي. وتتوقع بريطانيا حاليا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.5 % في عام 2017، مقارنة مع 2% في التوقعات المعلنة في مارس الماضي. وأبلغ هاموند البرلما

رويترز



قال فيليب هاموند، وزير المالية البريطاني، اليوم، خلال إلقاء بيان الموازنة أمام البرلمان إن بلاده خفضت توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي.

وتتوقع بريطانيا حاليا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.5 % في عام 2017، مقارنة مع 2% في التوقعات المعلنة في مارس الماضي.

وأبلغ هاموند البرلمان أن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع نموا في عام 2018 عند 1.4 % مقارنة مع التوقعات السابقة ببلوغ النمو 1.6 %.

وسجلت توقعات النمو لعامي 2019 و2020 قراءة متطابقة عند 1.3%، مقارنة مع 1.7 % و1.9 % بالترتيب في قراءة مارس.