بريطانيا تخسر 500 مليون إستيرليني بعد توقف استيراد قمامتها

خالد بدر الدينتتوقع الحكومة البريطانية أن تخسر أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني سنويا من صادرات النفايات بسبب الإجراءات الصينية التى تطبق تشريعات جديدة على واردات النفايات، ولاسيما تلك التى يتم إعادة تدويرها مما يعنى توقف استيراد حكومة بكين للنفايات البريطانية.وكانت الصين استوردت في عام 2016 حوال

خالد بدر الدين

تتوقع الحكومة البريطانية أن تخسر أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني سنويا من صادرات النفايات بسبب الإجراءات الصينية التى تطبق تشريعات جديدة على واردات النفايات، ولاسيما تلك التى يتم إعادة تدويرها مما يعنى توقف استيراد حكومة بكين للنفايات البريطانية.

وكانت الصين استوردت في عام 2016 حوالى 67% من نفايات بريطانيا من الورق وأكثر من 90% من الحاويات والصناديق الكرتونية، وهو ما يفوق واردات الصين من أي دولة أوروبية بكثير كما أن بريطانيا تصدر إلى الصين نحو 3.5 مليون طن من الورق القابل لإعادة التدوير، بينما تصدر هولندا نحو 1.3 مليون طن وفرنسا نحو 300 ألف طن من هذا الورق.

وذكرت وكالة رويترز إن بريطانيا أصبح عليها الآن أن ترسل نفاياتها إلى مكبات النفايات أو أفران حرق النفايات بعد أن كانت تصدر الورق القابل لإعادة التدوير وتحقق من هذا التصدير إيرادات مرتفعة بدون تكاليف تذكر.

وأقرت حكومة الصين إجراءات وتشريعات تتعلق باستيراد النفايات أدت إلى خسارة بريطانيا نحو 145 مليون جنيه سنويا جراء وقف تصدير الورق القابل لإعادة التدوير، وما بين 170 و335 مليون جنيه مقابل الحاويات الكرتونية.

وأدت هذه التغييرات إلى إتخام السوق البريطانية بهذه المواد وتراجع سعرها بنسبة 70% بين يناير ومايو الماضيين، فيما تراجع سعر الحاويات الكرتونية بنسبة 30% خلال الفترة نفسها.

وقالت ناتاشا فاليفا المسؤولة في شركة “رابوبانك” لخدمات مصرفية واستشارات غذائية وزراعية هولندية، إنه لا يوجد في بريطانيا بنية أساسية لإعادة تدوير كافية للتعامل مع هذا النوع من النفايات، والدولة غير قادرة على استيعاب فائض النفايات الورقية وأن تأثير القرارات الصينية يشمل أيضا النفايات البلاستيكية الأمر الذي يعني أن الدول المصدرة للنفايات ستحاول البحث عن أسواق جديدة في إندونيسيا وتايوان وفيتنام.