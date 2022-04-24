حذرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا من أن المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد « XE» ينتشر بنسبة تصل إلى 12.6 % أكثر من المتحور (بي إيه.2) الحالية.

وقال آلان ستاوت رئيس جمعية طبية بريطانية: “الإشارات الأولية تظهر أن المتحور الجديد سيكون أكثر قابلية للتفشي، لذلك من المحتمل أن يصبح المتحور المهيمن”.

وتتشابه أعراض المتحور الجديد مع أعراض المتحورات السابقة مثل التهاب الحلق، وسيلان الأنف، والإعياء.

وكان خبراء تحدثوا في وقت سابق عن أن المتحور الجديد لا يثير أي قلق، خاصة أن هذا النوع من المتحورات يظهر ويختفي من تلقاء نفسه مع مرور الوقت.

وتقول وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن المتحور الجديد ينتشر بنسبة تصل إلى 12.6 % أكثر من المتحور (بي إيه.2) الحالية.

وفي يناير الماضي تم الكشف عن متحور جديد من فيروس كورونا يعرف باسم (XE) في بريطانيا.. وقالت منظمة الصحة العالمية حينها أن لا توجد مخاوف حقيقية تتصل بالصحة العامة

إلا أنه ومنذ ذلك الوقت ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 1179 إصابة حتى الآن وفقًا لبيانات وزارة الصحة في بريطانيا.

تحذير

رغم أن معدل الإصابات حتى الآن صغيرًا إلا أن النبرة المطمأنة قد تبدلت ، حيث حذر مسئولو الصحة في بريطانيا من أن المتحور الجديد من كورونا أكثر قابلية للانتشار مقارنة بغيره من المتحورات.

ويعرف المتحور الجديد باسم (XE)، وهو خليط من سلالاتي متحور “أوميكرون” (بي إيه.1) و (بي إيه.2)، ويتكون هذا المتحور من خليط من متحورات أخرى، ولذلك يسمى بـ”المتحور المؤتلف”.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن التقديرات الأولية تظهر أن معدل نمو الإصابة بهذا المتحور أكبر 10 % مقارنة بالمتحور (بي إيه.2)، لكن هذه النتيجة تحتاج تأكيدا إضافيا.

وينتمي المتحور (XE) إلى مجموعة “أوميكرون”، لكنه يختلف عنها في بعض الجوانب مثل القابلية الكبيرة للانتقال.