استثمار

بريطانيا تبدأ تطبيق قانون الثروة غير المبررة وتجني أول تسوية بقيمة 12.7 مليون دولار

التزاما بالقاتون سلم رجل أعمال لبريطانيا 45 عقارا وأربع قطع من الأراضي، وما يقرب من 600 ألف جنيه إسترليني نقدا.
المال - خاص 9:40 ص, الخميس, 8 أكتوبر 20 9:40 ص, الخميس, 8 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وصلت بريطانيا إلى أول تسوية قيمتها 9.8 مليون جنيه إسترليني (12.7 مليون دولار)، مع بدء تطبيق قانون الثروة غير المبررة

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، في بيان الأربعاء، إنها أتمت تسوية حول “قانون الثروة غير المبررة” مع رجل الأعمال منصور “ماني” محمود حسين، حسبما نقلته سبوتنيك الروسية عن وكالة “بلومبيرج”.

اقرأ أيضا  «حقا شيء مدهش».. تغريدات غزل من سفراء العالم عن اكتشاف سقارة

وبموجب التسوية، سلم رجل الأعمال البالغ من العمر 40 عاما نحو 45 عقارا وأربع قطع من الأراضي، وما يقرب من 600 ألف جنيه إسترليني نقدا.

وقدمت الحكومة البريطانية القانون قبل عامين للمساعدة في وقف تنامي مشكلة المجرمين والديكتاتوريين الذين يستخدمون البلاد لإخفاء ثرواتهم. وأثار جدلا بين المشرعين.

تجبر أداة التقاضي المدني الأشخاص الذين تزيد أصولهم على 50 ألف جنيه، على إثبات أن أموالهم تأتي من مصادر مشروعة. إذا لم يمتثل الشخص للأمر، يمكن للمحكمة تجميد أصول.

اقرأ أيضا  «سنمار» يقدم فرص عمل تدريبية لخريجي الدراسات التقنية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

بريطانيا: توقيع اتفاقيات بقيمة 6.5 مليار مع أفريقيا منها 5 ملايين استرليني لشركة أدوية في مصر

أحمد صبري 8:47 م, الثلاثاء, 21 يناير 20

تنطلق بعد غد بمشاركة مصر.. «قمة لندن للاستثمار» تعزز الشراكة الأفريقية البريطانية

منتصر محمود 11:33 ص, السبت, 18 يناير 20

وزيرة التعاون البريطانية: لندن تدير أصولا بقيمة 8 تريليونات دولار

أحمد عاشور 6:26 م, السبت, 23 نوفمبر 19

بريطانيا تعلن عن تمويلًا بقيمة 13 مليون إسترليني لدعم مصر من خلال البنك الدولي

المال - خاص 1:19 ص, الأثنين, 16 سبتمبر 19

سفيرالاتحاد الأوروبي بالقاهرة : ليس لدى تفسير لوقف الرحلات المؤقت لـ «الخطوط البريطانية»

أحمد عاشور 3:21 م, الأثنين, 22 يوليو 19

أوليفر ريتشارد يوضح لـ”المال” تفاصيل زيارة وزيرة الاستثمار الحالية للندن

سمر السيد 2:24 ص, الجمعة, 12 يوليو 19