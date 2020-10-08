بريطانيا تبدأ تطبيق قانون الثروة غير المبررة وتجني أول تسوية بقيمة 12.7 مليون دولار

التزاما بالقاتون سلم رجل أعمال لبريطانيا 45 عقارا وأربع قطع من الأراضي، وما يقرب من 600 ألف جنيه إسترليني نقدا.

وصلت بريطانيا إلى أول تسوية قيمتها 9.8 مليون جنيه إسترليني (12.7 مليون دولار)، مع بدء تطبيق قانون الثروة غير المبررة

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، في بيان الأربعاء، إنها أتمت تسوية حول “قانون الثروة غير المبررة” مع رجل الأعمال منصور “ماني” محمود حسين، حسبما نقلته سبوتنيك الروسية عن وكالة “بلومبيرج”.

وبموجب التسوية، سلم رجل الأعمال البالغ من العمر 40 عاما نحو 45 عقارا وأربع قطع من الأراضي، وما يقرب من 600 ألف جنيه إسترليني نقدا.

وقدمت الحكومة البريطانية القانون قبل عامين للمساعدة في وقف تنامي مشكلة المجرمين والديكتاتوريين الذين يستخدمون البلاد لإخفاء ثرواتهم. وأثار جدلا بين المشرعين.

تجبر أداة التقاضي المدني الأشخاص الذين تزيد أصولهم على 50 ألف جنيه، على إثبات أن أموالهم تأتي من مصادر مشروعة. إذا لم يمتثل الشخص للأمر، يمكن للمحكمة تجميد أصول.