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بريطانيا: إيرادات إعلانات الشوارع ستعود لمستويات ما قبل «كورونا»

المدير التنفيذي لشركة اوشن اوتدور: التعافي البازغ في الإعلانات سيتسارع بشكل ملموس بداية من الشهر القادم  
أيمن عزام 7:10 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 7:10 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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قالت شركة أوشن أوتدور لإعلانات الشوارع أن الإيرادات ستعود لمستويات ما قبل الجائحة وسط إقبال الشركات على زيادة الإنفاق بهدف الوصول إلى المستهلكين الذين بدأوا في الخروج من منازلهم مع تخفيف الإغلاقات العامة، وبحسب تيم بليكلي، المدير التنفيذي لشركة اوشن اوتدور، التعافي البازغ في الإعلانات سيتسارع بشكل ملموس بداية من الشهر القادم.  

وتقول وكالة بلومبرج إن إنفاق الحكومات وتجار التجزئة قد تعافى بالفعل بشكل كامل، وإن كانت معظم الفئات خصوصا السفر والسيارات لم تصل بعد إلى مستويات عام 2019.

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وتشهد شركة أوشن أوتدور تزايدًا أيضًا في الطلب على الإعلانات من شركات التمويل وصناعات السيارات، استباقًا لمحادثات المناخ العالمية COP26 المقررة العام الجاري في اسكتلندا، وفقا لبلكلي.

وتابع: لم نغادر بعد مرحلة الخطر بشكل كامل، لكننا بالتأكيد في مرحلة الزخم التي تقود إلى التعافي.

وصعدت مبيعات الإعلانات بنسبة 196% في الربع الثاني لتصل إلى 25.9 مليون جنيه استرليني (35.9 مليون دولار)، بحسب بيانات للشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها. وتشكل هذه الزيادة نسبة 78% من الإيرادات خلال ذات الفترة من عام 2019.

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وحققت الشركة أكبر المبيعات من أعمالها في بريطانيا. وارتفع كذلك النشاط في هولندا بينما طرأت تغيرات طفيفة على الإيرادات في الدول الاسكندنافية مقارنة بالنصف الثاني من 2020.  

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بقلم أيمن عزام

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