بريطانيا أكثر الدول استثمارًا في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (جراف)

تصدرت بريطانيا قائمة أكثر الدول في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو مصر، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث سجل حجم التدفقات نحو 1.264 مليار دولار، مقابل 781.3 مليون دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق عليه، بنمو 61.8%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن الولايات المتحدة بلجيكا جاءت في المركز الثاني بعد بريطانيا بحجم تدفقات استثمارية بلغت نحو 683.4 مليون دولار، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بقيمة تدفقات بلغت 583.5 مليون دولار .

أكثر الدول استثمارا في مصر في الربع الأول من 2019/2020

وقال البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 71.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليسجل 2.4 مليار دولار مقابل 1.4 مليار في الفترة المقابلة، بزيادة قيمتها 937.2 مليون دولار.

وارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لنحو 4.261 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 3.217 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي الماضي، بينما سجلت التدفقات للخارج نحو 1.909 مليار دولار مقابل 1.802 مليار دولار.

تطور صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ 2009/2010

وفي بيانات ميزان المدفوعات كشف البنك المركزي أن ارتفاع تدفقات الاستثمار جاء نتيجة زيادة الاستثمارات الواردات لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها بمقدار 837.9 مليون دولار لتسجل 1.5 مليار دولار.

بالإضافة إلى زيادة صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار لتصل إلى 744.2 مليون دولار .

توقعات فاروس

كانت شركة فاروس القابضة قد رجحت زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 6.5 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، مقابل 5.9 مليار بنهاية يونيو الماضي، ومتوقع ارتفاعها لنحو 7.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.

وذكرت الشركة أن الزيادات المتوقعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتي من إعلان عدد من شركات البترول والغاز اهتمامها بضخ استثمارات في قطاع الغاز والبترول المصري في البحرين الأحمر والمتوسط والذي من المتوقع أن يؤتي ثماره خلال العام المقبل.