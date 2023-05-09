«بريستول مايرز سكويب» تتعاون مع الفنانة أمينة خليل لرفع مستوى الوعي بمرض الثلاسيميا

أعلنت

«بريستول مايرز سكويب» للأدوية عن تعاونها مع الاتحاد الدولي للثلاسيميا وعدد من الجهات المعنية في مصر، والجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط، بهدف تعزيز الوعي حول مرض الثلاسيميا ودعم المرضى تحت شعار «كن واعياً، شارك، اهتم».

ويهدف اليوم العالمي للثلاسيميا الذي ينظمه الاتحاد الدولي للثلاسيميا، إلى تشجيع تعاون المجتمع العالمي للارتقاء بالوعي وخدمات الرعاية الصحية التي تخص المرض الذي يؤثر على حياة أكثر من 80 مليون شخص في جميع أنحاء العالم .

وسعيًا إلى تعزيز الوعي حول المرض ودعم المصابين به، تعاونت الشركة مع العديد من صناع المحتوى في المنطقة، ومنهم النجمة السينمائية والتلفزيونية والسفيرة الفخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان أمينة خليل، التي شاركت متابعيها على إنستجرام مقطع فيديو توعوي حول المرض.

وشددت الدكتورة آمال البشلاوي، أستاذة أمراض الدم وطب الأطفال ورئيس الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط على الدعم التام للمرضى والأسر المتضررة من الثلاسيميا في مصر.

قالت الدكتورة أندرولا ايليفثيرو، المديرة التنفيذية للاتحاد الدولي للثلاسيميا: “بمناسبة اليوم العالمي للمرض إنه لا بد من تسليط الضوء على الحاجة الماسة لسد الفجوة على صعيد خدمات الرعاية المقدمة لمرضى الثلاسيميا من خلال التعريف والتوعية بالمرض. وقد اخترنا شعار «كن واعياً، شارك، اهتم» للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا هذا العام.

وأوضحت أنه يصيب الثلاسيميا 1 من أصل كل 12 شخصاً من حملة المورثة المسببة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يجعل المرض تحدياً كبيراً للصحة العامة في المنطقة.

لكن إطلاق مبادرات توعوية هادفة كهذه يساهم في تعزيز فرص التشخيص المبكر والتدخل العلاجي في الوقت المناسب، وبالتالي يعزز فرص إنقاذ الأرواح ويقلل أعباء الإصابة بالثلاسيميا على العائلات وأنظمة الرعاية الصحية على حدٍ سواء.

وأعربت عن سعادتها للتعاون مع شركة «بريستول مايرز سكويب» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإطلاق سلسلة من أنشطة التوعية في مصر والإمارات والسعودية.