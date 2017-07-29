بريزيدون تطلب 50 موظفا براتب 4 آلاف جنيه

كتبت: دعاء حسنىأعلنت شركة بريزيدون للصناعات الغذائية، والتى تضم عدة علامات تجارية شهيرة، منها "زبادى لاكتيل، وطعمة ميلك، وزبادى نستله" عن حاجتها لـ50 مندوب مبيعات للعمل بـ"لاكتيل فرع العبور"، كما يشمل العمل تغطية مناطق والسلام والمرج والمطرية وعين شمس.اشترطت الشركة عبر موقع فرصنا للتوظ

كتبت: دعاء حسنى

أعلنت شركة بريزيدون للصناعات الغذائية، والتى تضم عدة علامات تجارية شهيرة، منها “زبادى لاكتيل، وطعمة ميلك، وزبادى نستله” عن حاجتها لـ50 مندوب مبيعات للعمل بـ”لاكتيل فرع العبور”، كما يشمل العمل تغطية مناطق والسلام والمرج والمطرية وعين شمس.

اشترطت الشركة عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، أن يتراوح سن المتقدمين بين 22 و35 سنة، والمؤهل المطلوب بدءا من المتوسط” ثانوىة فنية نظام 3 سنوات”، مع تفضيل حصول المتقدم على رخصة قيادة خاصة، وتقدم أوراق تثبت الحصول على المؤهل وشهادة بالموقف من التجنيد، ولم تشترط الشركة الخبرة.

أوضحت الشركة، أن راتب الوظيفة يصل إلى 4350 جنيها “مقسمة كالتالى راتب 1350 + 3000 جنيه عمولة بيع”، وفى حالة وجود رخصة خاصة يصبح الراتب 5200 جنيه “مقسم كالتالى 2500+3000 جنيه عمولة بيع”، وتوفر الشركة وسائل انتقال على حسابها، وتقدم منحا من الصندوق الاجتماعى للعاملين بالشركة فى حالات “الزواج/الولادة/الوفاة لا قدر الله”.

وللتقدم لشغل تلك الوظيفة اضغط هنا